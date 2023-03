Vagnoman von DFB-Nominierung überrascht

Josha Vagnoman (22) hat nicht mit seiner Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft gerechnet. Wie der Rechtsverteidiger nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg gegenüber ‚Sky‘ offenbarte, kam die Berufung in die A-Auswahl für ihn überraschend. „Ich ging eigentlich davon aus, dass ich bei der U21 dabei bin“, so Vagnoman. Das Ex-HSV Talent ist momentan beim VfB Stuttgart nur zweite Wahl. Auch deshalb habe er nicht mit dem Anruf von Bundestrainer Hansi Flick gerechnet.

„Ich habe gerade nicht viel Spielzeit. Ich werde trotzdem mit Selbstvertrauen anreisen und zeigen, was ich kann“, fügte Vagnoman an. Den ebenfalls zum ersten Mal berufenen Felix Nmecha (22) erreichte Flick in einer besonderen Situation: „Ich war gerade in meinem Zimmer beim Beten. Dann habe ich den Anruf gekriegt, für mich war das ein großer Moment. Ich kannte die Nummer noch nicht. Es war ein großer Schock.“ Beim VfL Wolfsburg kommt der Bruder von DFB-Stürmer Lukas Nmecha (24) in der laufenden Saison auf sechs Torbeteiligungen.

