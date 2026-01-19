Menü Suche
Tel sauer über Spurs-Entscheidung

von Dominik Schneider - Quelle: The Guardian
Mathys Tel kann es nicht glauben @Maxppp

Gerüchte über einen bevorstehenden Abschied von Mathys Tel erhalten neues Futter. Laut ‚Guardian‘-Redakteur Ed Aarons war der französische Angreifer sehr überrascht über die Maßnahme von Tottenham Hotspur, ihn erneut nicht für den Champions League-Kader zu nominieren. Als Lückenbüßer wurde Tel für Dominic Solanke (28) nachnominiert, der sich zu Beginn der Saison schwer am Knöchel verletzt hatte.

Für die Rückrunde haben die Spurs Solanke nach überstandener Verletzung jetzt wieder auf die Mannschaftsliste für die Königsklasse genommen. Damit fällt Tel erneut durchs Raster. Allerdings hinterlegte der 20-jährige Franzose kürzlich seinen Wunsch, per Leihe zu einem anderen Verein zu wechseln. Trainer Thomas Frank setzte Tel anschließend häufiger an, ließ ihn sogar in den vergangenen drei Premier League-Spielen von Beginn an von der Leine.

