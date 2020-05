Neuer RB-Job für Mintzlaff

Oliver Mintzlaff ist offenbar innerhalb des RB-Universums aufgestiegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Geschäftsführer von RB Leipzig seit kurzem zusätzlich Head of Soccer. Der 44-Jährige ist damit nicht nur für die Sachsen, sondern auch für die weiteren RB-Dependancen in New York City und Bragança (Brasilien) zuständig.

Mintzlaff hatte die Rolle schon früher inne und war damals zusätzlich auch für RB Salzburg zuständig. 2017 forderte die UEFA allerdings, dass die zu engen Verflechtungen der beiden europäischen Klubs unterbunden werden sollen. Seitdem war die Stelle vakant.