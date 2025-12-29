Die große Barça-Plage | Carroll ins Gefängnis?

Die Seuche

Der FC Barcelona liegt in La Liga als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Real Madrid voll auf Kurs. Die spanische Meisterschaft will man verteidigen und im besten Fall auch die Champions League will gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste sich das Lazarett in der Rückrunde allerdings deutlich lichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind in der laufenden Saison bislang bereits 23 Spieler der Katalanen ausgefallen. Zählt man die Reservemannschaft mit, kommt man sogar auf 43 Akteure. Lediglich Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín und Roony Bardghji standen in jedem Spiel zur Verfügung. Der Vorsatz der Blaugrana für das kommende Jahr dürfte klar sein: Fit bleiben.

Regeln sind Regeln

Sportlich sorgt Andy Carroll schon länger nicht mehr für Schlagzeilen. Die vergangene Saison verbrachte der Stürmer bei Girondins Bordeaux, ehe er im vergangenen Sommer in der fünften englischen Liga bei Dagenham & Redbridge anheuerte. Doch dort könnte sein Engagement von kurzer Dauer sein, Carroll droht das Gefängnis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Sun‘ muss sich der 36-Jährige vor Gericht verantworten. Grund ist ein Vorfall aus dem Frühjahr. Im April wurde Carroll kurzzeitig festgenommen, weil er im Monat zuvor gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen haben soll. Nähere Details werden nicht genannt. Im schlimmsten Fall drohen Carroll fünf Jahre Haft.