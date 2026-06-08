Italien findet Gattuso-Nachfolger

Roberto Mancini ist allem Anschein nach der Mann, der den Neuaufbau der italienischen Nationalmannschaft bewerkstelligen soll. Matteo Moretto berichtet, dass der 61-Jährige kurz vor der Vertragsunterschrift steht. Lediglich letzte Details seien noch zu klären.

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Nach dem erneuten Verpassen der Weltmeisterschaft befindet sich die Squadra Azzurra im Umbruch. Gennaro Gattuso legte sein Amt im Anschluss an die 1:4-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina in den Playoffs Anfang April nieder. Mancini, der Italien bereits von 2018 bis 2023 trainiert und 2021 zum EM-Sieg geführt hatte, tritt offenbar die Nachfolge an.