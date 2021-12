„Max will Tore“ | Emotionale Rückkehr von Gerrard

Haaland-Beben in Katalonien

Aussagen von Mino Raiola haben Spanien in Aufruhr versetzt. „Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann“, sagte der Spielervermittler gestern bei ‚Sport1‘. „Das letzte Angebot“, titelt deshalb die katalanische ‚Sport‘ am heutigen Samstag und zählt Barça zu „den letzten vier Kandidaten“ im Haaland-Poker. Die ‚Mundo Deportivo‘ befasst sich ebenfalls mit möglichen Barça-Stürmern der Zukunft, lässt Haaland aber außen vor. „Laporta hat angekündigt, dass sich seine Mannschaft im Januar verstärken wird und es die Priorität ist, einen Stürmer zu verpflichten. Ferran Torres und Edinson Cavani sind ernsthafte Optionen, aber es wird zunächst Abgänge geben, um das Financial Fair Play einzuhalten“, steht es auf der Titelseite.

Juve auf der Suche nach Torgefahr

Die ‚Tuttosport‘ bringt Cavani derweil bei Juventus ins Spiel. „Max will Tore“, schreibt die Turiner Zeitung über den Trainer der Alten Dame, Massimiliano Allegri. Nach wie vor rennt die Bianconeri den eigenen Ansprüchen in der Serie A hinterher und belegt nur den siebten Tabellenplatz. Dabei stellt die Offensivabteilung die Achillesferse von Juve dar - erst 22 Treffer erzielte der italienische Rekordmeister in der laufenden Saison. Dusan Vlahovic von der Fiorentina zählt ebenso zu den heißen Kandidaten.

Rückkehr von Gerrard

Wenn sich am heutigen Nachmittag der FC Liverpool und Aston Villa (16 Uhr) auf dem Rasen an der Anfield Road gegenüberstehen, liegt der Fokus ausnahmsweise nicht auf den beiden Teams, sondern auf Gäste-Coach Steven Gerrard. Die Liverpool-Legende hat während seiner aktiven Laufbahn zwischen 1998 und 2015 insgesamt 710 Pflichtspiele für die Reds bestritten und kehrt erstmals als Cheftrainer an die alte Wirkungsstätte zurück. Für viele Beobachter sind die Villans für den 41-Jährige nur eine Zwischenstation. „Es ist unausweichlich, dass Gerrard der Chef in Anfield wird“, legt sich die ‚Mirror Sport‘ fest, er müsse jedoch „den richtigen Zeitpunkt erwischen.“