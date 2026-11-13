Überraschung: Klopp packt Liebling in die Startelf

Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend in Belgrad gegen die serbische Auswahl antritt, haben Jürgen Klopp und seine Jungs großen Ergebnisdruck. Um die Gruppe B der UEFA Nations League noch als Erster abschließen zu können, sollte die DFB-Elf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

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Laut ‚Bild‘ setzt der Bundestrainer bei dieser Mission in der Startelf auf Brajan Gruda. Der offensive Mittelfeldspieler war zwar 2024 schon mal bei der Nationalmannschaft, kam aber nicht zum Einsatz. Für den 22-Jährige steht also das Debüt mit dem Adler auf der Brust bevor. Damit erhält Gruda wohl den Vorzug vor Lennart Karl (18) vom FC Bayern auf dem rechten Flügel.

Zuletzt ließ Klopp bereits durchblicken, dass er viel von Gruda hält. Den Profi von RB Leipzig nannte der Coach einen „geilen Zocker“. Dass er dem Dribbler, der für Leipzig auch in der Champions League für Furore sorgte, zum ersten A-Länderspiel verhilft, sorgt deshalb vielleicht nicht bei jedem für großes Erstaunen.

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Bayern-Mittelfeld im Einsatz

In der Schaltzentrale setzt Klopp zudem auf ein eingespieltes Duo der Bayern. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic beginnen, berichtet ‚Bild‘. Damit müssen Tom Bischof und Felix Nmecha zunächst auf der Bank Platz nehmen.

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Update (11:11 Uhr): Mittlerweile sind weitere Startelf-Kandidaten durchgesickert. Laut ‚Sky‘ wird Kai Havertz im Sturm starten, dahinter zieht Florian Wirtz die Fäden. Auf dem Flügel bekommt Derry Scherhant den Vorzug. Niclas Füllkrug bleibt zunächst draußen.