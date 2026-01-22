Casemiro verlässt United

Seit seinem Wechsel 2022 von Real Madrid zu Manchester United musste Casemiro durch ein Wechselbad der Gefühle. Mal war er Stammkraft, dann gab es Phasen, in denen er zum Verkaufskandidaten Nummer eins degradiert wurde. In den vergangenen Monaten lieferte der routinierte Brasilianer aber konstant ab und sorgte für Stabilität bei United.

Über die laufende Saison hinaus wird das Engagement des inzwischen 33-Jährigen bei den Red Devils aber nicht gehen. Der Premier League-Klub gibt offiziell bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Casemiro nicht verlängert wird. Obwohl United die Möglichkeit besitzt, den Kontrakt per Option zu verlängern, ist die Entscheidung ausgefallen.

Über 70 Millionen Euro hatten die Engländer 2022 an Real überwiesen, um Casemiro auf die Insel zu lotsen. Vier Jahre später verabschiedet sich der 82-fache Nationalspieler ablösefrei. „Vom ersten Tag an, als ich dieses wunderschöne Stadion betrat, spürte ich die Leidenschaft von Old Trafford und die Liebe, die ich nun mit unseren Anhängern für diesen besonderen Verein teile“, wird der Mittelfeldspieler auf der klubeigenen Homepage zitiert. Wohin es Casemiro ziehen wird, ist momentan noch völlig offen.