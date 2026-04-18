De Zerbis Garantie mit Einschränkung

Roberto De Zerbi hat sich über seine Zukunft als Cheftrainer von Tottenham Hotspur geäußert. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der Spurs-Coach, auf welche Faktoren es für eine erfolgreiche Zusammenerbeit ankommen würde: „Das Problem ist nicht die Liga. Das Problem ist, die Beziehung zum Vorstand aufrechtzuerhalten und die gleichen Vorstellungen zum Projekt zu haben.“

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De Zerbi steht seit Ende März an der Seitenlinie der Spurs und soll die Nordlondoner vor dem drohenden Sturz in die Championship bewahren. Nach 32 Spieltagen belegt der amtierende Europa League-Sieger einen direkten Abstiegsplatz. Nach eigener Aussage wird er in der kommenden Spielzeit „der Trainer von Tottenham sein, egal was passiert“.