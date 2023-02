Southampton entlässt Jones

Der FC Southampton und Nathan Jones gehen nach kurzer Zeit schon wieder getrennte Wege. Wie der englische Erstligist mitteilt, trennt man sich mit sofortiger Wirkung vom walisischen Übungsleiter. Rubén Sellés aus dem Trainerteam übernimmt interimsweise.

Jones kam erst vor vier Monaten von Luton Town zu den Saints und trat die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl an. Nach nur 14 Spielen im Amt muss der 49-Jährige seine Koffer packen. In der Premier League führte er seine Mannschaft in acht Spielen nur zu einem Sieg. Im Abstiegskampf zu wenig für die Klubführung.

