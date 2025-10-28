1.FC Köln: Neue Details zur Kaminski-Option

Der 1. FC Köln kann sich mit einer möglichen Festverpflichtung von Jakub Kaminski (23) noch Zeit lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, kann die im Leihvertrag mit dem VfL Wolfsburg verankerte Kaufoption von rund 5,5 Millionen Euro bis zwei Wochen nach Saisonende gezogen werden. Im Falle einer Aktivierung würde Kaminski einen Vertrag bis mindestens 2029 erhalten.

Die Kölner Verantwortlichen stehen einem festen Transfer grundsätzlich offen gegenüber, Sportdirektor Thomas Kessler will sich jedoch noch Zeit mit der Entscheidung lassen. Kaminski ist seit Sommer von den Wölfen ausgeliehen und zählt beim Aufsteiger zu den konstantesten Offensivspielern.