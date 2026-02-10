HSV: Königsdörffer spricht von Abschied

Ransford Königsdörffer denkt an einen Abschied vom Hamburger SV. „Ich würde gerne irgendwann mal im Ausland spielen. Aber ich kann mir auch vorstellen, hier zu bleiben“, betonte der Stürmer am Dienstag gegenüber Medien. Ob der 24-Jährige seinen auslaufenden Vertrag verlängert, sei noch offen: „Wir sollten uns alle überraschen lassen. Es kann in beide Richtungen gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Königsdörffer war in der vergangenen Saison ein Garant für den Aufstieg der Rothosen. In der laufenden Spielzeit hat der Rechtsfuß allerdings mit Anpassungsproblemen ans Oberhaus zu kämpfen. In 20 Bundesligaspielen erzielte er lediglich zwei Tore. Im vergangenen Sommer platzte ein Wechsel zum OGC Nizza auf der Zielgeraden, ein ablösefreien Abgang im kommenden Sommer will man an der Elbe tunlichst vermeiden.