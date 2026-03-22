Neuer Konkurrent für ter Stegen?

Der FC Barcelona buhlt anscheinend um Álex Remiro von Real Sociedad. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der 30-jährige Schlussmann weit oben auf der Wunschliste der Katalanen. Der Sportzeitung zufolge sehen die Blaugrana den spanischen Nationalkeeper als mögliche Alternative zu Joan Garcia (24), ein Sommer-Transfer werde in Erwägung gezogen. Dies könnte auch Konsequenzen für den an den FC Girona verliehenen Marc André ter Stegen (33) haben.

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Der aktuelle La Liga-Tabellenführer hatte Remiro bereits im vergangenen Sommer auf dem Zettel, damals erschienen die Forderungen des Ligarivalen aus San Sebastian allerdings zu hoch. Da der Vertrag des Rechtsfußes im kommenden Jahr ausläuft, wäre er nach Saisonende wohl günstiger zu haben. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme unter 15 Millionen Euro.