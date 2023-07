Barça denkt an Maffeo

Der FC Barcelona will die Kaderlücke auf der Rechtsverteidiger-Position schließen und schielt dabei zum RCD Mallorca. Laut ‚TV3‘ beschäftigen sich die Barça-Verantwortlichen mit Pablo Maffeo. Der 26-jährige Spanier steht noch bis 2026 bei Mallorca unter Vertrag, würde allerdings in die neue Sparpolitik der Katalanen passen.

Maffeo, der von 2018 bis 2022 beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, würde weitaus weniger kosten als beispielsweise Benjamin Pavard vom FC Bayern. Am Franzosen war Barcelona bis zuletzt wohl auch interessiert, kann sich einen Transfer aber partout nicht leisten. In die gleiche Richtung zielt auch der Transfer von Oriol Romeu ab. Der 31-Jährige wird wohl in Kürze vom FC Girona zum katalanischen Nachbarn wechseln.

