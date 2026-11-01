„War sehr hart“: Kimmich mit bewegenden Worten

Nach seinem ersten Einsatz seit dem plötzlichen Tod seines Vaters hat Joshua Kimmich offen über seine schwierige Situation gesprochen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern sagte nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend in der Mixed Zone: „Die letzte Woche war schon sehr hart für meine Familie und für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt. Er hat auch in Phasen an mich geglaubt, in denen ich es selber nicht getan habe. Deswegen ist es schon auch hart, wieder zurückzukommen. Weil gerade, wenn ich auf dem Platz stehe, ist es eigentlich die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss.“

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„Trotzdem war es für mich wichtig, wieder zurückzukommen, wieder zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen – auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt. Aber sie dreht sich leider und zum Glück weiter. Deswegen bin ich froh, dass ich wieder da bin“, so Kimmich weiter. Der 31-jährige Nationalspieler betonte: „Die Anteilnahme vom Verein, vom DFB, von allen Menschen drumherum war sehr besonders, und das hat uns sehr viel bedeutet.“