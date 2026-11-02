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FT-Kurve Bundesliga

Klare Meinung: Bayern muss Haaland kaufen

von Dominik Sandler
1 min.
Erling Haaland in Aktion für Manchester City @Maxppp

Der FC Bayern muss bei Erling Haaland zugreifen. Zumindest, wenn es nach den FT-Usern geht. Denn 76 Prozent haben bei einer Umfrage dafür gestimmt, dass die Bayern die Chance beim Norweger ergreifen sollen, um ihn nach München zu locken.

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Sollte sich der FC Bayern um Erling Haaland bemühen?
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Lediglich rund ein Viertel der Teilnehmer ist der Meinung, dass der 26-jährige Stürmer nicht ins Team des deutschen Rekordmeisters passt. Hintergrund der Umfrage ist, dass Haaland im Sommer voraussichtlich auf den Markt kommt, da Manchester City der Zwangsabstieg droht. Haaland könnte dann erneut in die Bundesliga wechseln, wird aber sicher noch zahlreiche weitere Alternativen auf dem Tisch haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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