Real vollzieht teuren Doppel-Verkauf

Der FC Fulham bedient sich doppelt bei Real Madrid. Gonzalo García (22) und César Palacios (21) wechseln aus der spanischen Hauptstadt in die Premier League. Beide Akteure, die bei Fulham auf ihren Förderer Álvaro Arbeloa treffen, unterzeichnen einen Fünfjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr.

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Für das Duo nehmen die Cottagers viel Geld in die Hand. Für Stürmer García werden dem Vernehmen nach bis zu 42 Millionen Euro fällig, die Ablöse für Palacios liegt bei rund zehn Millionen Euro. Für beide Eigengewächse sichert sich Real eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent.