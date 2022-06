Liverpool: Ramsay-Transfer auf der Zielgeraden

Der FC Liverpool bringt in Kürze offenbar den nächsten Transfer über die Bühne. Wie ‚The Mirror‘ und ‚Daily Mail‘ berichten, stehen die Reds kurz vor der Verpflichtung von Calvin Ramsay. Der 18-jährige Außenverteidiger vom FC Aberdeen wird in Kürze zum Medizincheck an der Anfield Road erwartet. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano erhält Ramsay einen Vertrag bis 2027 in Liverpool.

Als Ablöse werden umgerechnet 4,6 Millionen Euro genannt. Durch erfolgsabhängige Boni kann die Summe noch um weitere 1,7 Millionen Euro ansteigen. Neben den Reds zeigten auch Leeds United, Leicester City, Manchester United, Newcastle United und Tottenham Hotspur aus der Premier League sowie der FC Bologna aus der Serie A Interesse am Shootingstar. Zu Beginn des Jahres wurde Ramsay auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.