United: Heute Treffen mit Solskjaer

Die Rückkehr von Ole Gunnar Solskjaer auf den Trainerstuhl bei Manchester United bahnt sich weiter an. Heute soll es zum persönlichen Meeting zwischen den Klubbossen und dem norwegischen Übungsleiter kommen, berichtet ‚Sky Sports‘. Zunächst suchen die Red Devils einen Cheftrainer für den Rest der Saison, die Position wird also vorerst interimsweise besetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als weiterer Kandidat ist Michael Carrick im Rennen. Der frühere Mittelfeldspieler hat seine Ideen bereits im Verlauf der Woche im direkten Austausch mit den United-Chefs geteilt. Ruud van Nistelrooy und Darren Fletcher, der die Mannschaft momentan betreut, stehen ebenfalls auf der Shortlist, haben aktuell aber weniger Chancen auf den Job, so der englische TV-Sender.