„Riesiger Traum“: Maza hegt Wechselwunsch

Ibrahim Maza hat sich in der laufenden Saison noch einmal gesteigert und ist mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Bayer Leverkusen. Dazu zählt der 20-Jährige zu den aufregendsten Talenten Europas, landete in der Vorwoche bei der Vergabe der Kopa-Trophäe für den besten U21-Fußballer der Welt auf Rang neun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kein Wunder, dass die Interessenten bereits Schlange stehen. Zuletzt hieß es, dass Paris St. Germain den Algerier „um jeden Preis“ verpflichten will, bereits im Winter könnte der Scheichklub aktiv werden. Und Maza? Der signalisiert im Interview mit ‚Sky‘ zumindest prinzipiell klare Wechselbereitschaft.

„Natürlich wäre es ein riesiger Traum, eines Tages für einen so großen Verein zu spielen. Ich denke, wir alle wissen, was für ein riesiger Verein Paris ist. Sie gehören neben Real Madrid, Barcelona und Arsenal zu den besten Vereinen der Welt“, so der Rechtsfuß, der noch bis 2030 beim Werksklub unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über einen genauen Zeitpunkt für einen künftigen Wechsel schweigt sich Maza aus, stellt aber klar: „Für einen solchen Verein zu spielen, ist etwas, worauf nicht nur ich hinarbeite, sondern auch viele andere Fußballer.“ Aktuell versucht Bayer händeringend, seinen Topspieler zu einer Verlängerung des laufenden Kontrakts zu überreden, zu deutlich verbesserten Bezügen natürlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav drängt Maza zum Wechsel

Andere Spieler aus der Bundesliga können dagegen anscheinend kaum abwarten, dass Maza den großen Schritt geht. So brachte Deniz Undav (30) nach dem Sieg seines VfB Stuttgart (4:2) gegen Bayer am Wochenende seinen Respekt für Mazas Topleistung auf seine ganz eigene Art zum Ausdruck.

„Geh mal nach Paris, Alter, ich will nicht mehr gegen dich spielen“, rief der VfB-Kapitän dem Youngster zwischen Spielertunnel und der Mixed Zone zu, wie die ‚Sport Bild‘ berichtet. Das könnte schon bald passieren – und würde für PSG sicher nicht günstig.