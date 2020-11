FC Southampton: Von Hasenhüttl flott gemacht

Zwei sehr erfolgreiche Jahre verbrachte Ralph Hasenhüttl bei RB Leipzig, ehe er sich seinen Traum von der Premier League erfüllte und beim FC Southampton anheuerte. Eine goldrichtige Entscheidung, wie der Österreicher gegenüber dem ‚kicker‘ klarstellt: „Meine Frau und ich fühlen uns hier pudelwohl, wir lieben Südengland, die Menschen mögen uns. Und ich kann mich hier voll und ganz auf den Fußball konzentrieren, die Arbeit macht Riesenspaß. Ich kann hier im Verein alles bewegen, was ich bewegen möchte.“

Das Vertrauen der Klubführung zahlt sich aus: Als Hasenhüttl kam, waren die Saints akut vom Abstieg bedroht. Aktuell belegen sie einen ganz starken vierten Platz in der Premier League. „Ich kann mir im Moment wirklich keinen schöneren Job vorstellen“, fasst der 53-Jährige zusammen.

Ralph 🤝 masterminding away victories



With 1️⃣4️⃣ #PL away wins, Ralph Hasenhüttl has equalled the highest tally under one manager for #SaintsFC: