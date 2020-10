Ben Arfa heuert in Bordeaux an

Hatem Ben Arfa ist zurück. Der 33-Jährige schließt sich Girondins Bordeaux an. Zuletzt war der Ex-Nationalspieler der Équipe Tricolore vereinslos.

Für den feinen Techniker ist es bereits die sechste Station in der Ligue 1. Zuvor trug Ben Arfa das Trikot von Olympique Lyon, Olympique Marseille, OGC Nizza, Paris St. Germain und Stade Rennes. In 210 Partien in Frankreichs höchster Liga gelangen dem Linksfuß 40 Tore und 25 Assists.