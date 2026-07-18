Leipzig-Flirt Oulaï unterschreibt heute

Christ Inao Oulaï wird aller Voraussicht nach im Verlauf des heutigen Samstags seinen Wechsel zum AC Florenz abschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Trabzonspor das finale Angebot der Fiorentina über 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung angenommen.

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Zuletzt teilten die Verantwortlichen aus Trabzon dem ivorischen Nationalspieler mit, dass sie nur das Angebot der Italiener annehmen werden. Offenbar lagen Offerten anderer Interessenten unter dem der Viola. Oulaï befindet sich dem Bericht zufolge schon auf dem Weg nach Italien. Auch RB Leipzig und der FC Brentford galten als Interessenten für den 20-Jährigen. Die Roten Bullen und die Bees gehen jedoch leer aus.