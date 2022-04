Juve: Rangers verzichten wohl auf Ramsey-Kauf

Aaron Ramsey könnte im Sommer wieder bei Juventus Turin auf der Matte stehen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht die Verletzung des Mittelfeldspielers einem Verbleib bei den Glasgow Rangers im Weg. Beim gestrigen Pokal-Halbfinale gegen Celtic Glasgow (2:1) musste der Waliser in der 43. Spielminute vorzeitig ausgewechselt werden und fällt voraussichtlich für die restliche Saison aus.

Die Hoffnung, dass Ramsey in Schottland endlich verletzungsfrei bleibt, hat sich damit endgültig zerschlagen. Bereits im Februar fiel der 31-Jährige mehrere Wochen aufgrund von Muskelproblemen aus. Für die Rangers absolvierte der Mittelfeldprofi zehn Partien, in denen er an drei Toren direkt beteiligt war. Bei Juve steht der ehemalige Arsenal-Profi noch bis 2023 unter Vertrag. Eine Zukunft bei den Bianconeri besitzt der Großverdiener jedoch nicht.