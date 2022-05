Freiburg: Lienhart könnte noch „einige Zeit“ bleiben

Philipp Lienhart beschäftigt sich zurzeit nicht mit einem Abschied vom SC Freiburg. Im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ danach gefragt, ob er das Ziel verfolge, eines Tages bei einem internationalen Topklub zu spielen, erklärt der 25-Jährige: „Mein Ziel war es immer, auch mit dem Verein in einem europäischen Wettbewerb zu spielen – das haben wir jetzt mit Freiburg erreicht. Für mich ist damit der Optimalfall eingetroffen. Ich fühle mich in dieser Mannschaft und auch in der Stadt sehr wohl, sodass ich mir gut vorstellen könnte noch einige Zeit hier zu bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch gibt der österreichische Innenverteidiger zu: „Wenn es mal soweit sein sollte, dass mich ein Top-Klub haben möchte, werde ich mir sicher Gedanken machen. Ich mache mir aber auch nicht den Stress, dass es unbedingt klappen muss.“ Eine Wunschliga hat sich Lienhart bereits ausgeguckt: „Ich wäre da relativ offen. Am coolsten würde ich aber die La Liga finden.“