Hertha: Atalanta bietet Gosens – Cunha lehnt ab

Atalanta Bergamo hat Hertha BSC offenbar einen Tauschdeal unterbreitet. Laut ‚Sky‘ boten die Italiener den Berlinern die Dienste des deutschen Nationalspielers Robin Gosens (27) für Offensivmann Matheus Cunha (22).

Der frischgebackene Olympiasieger lehnte jedoch ab, da ihn Bergamo nicht reize. Der Tausch ist somit vom Tisch. Cunha hofft noch auf einen Sommertransfer – will wohl aber nur zu einem richtig großen Kaliber wechseln. Linksverteidiger Gosens will unterdessen gerne in die Bundesliga wechseln.