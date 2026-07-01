Kevin Müller (35) muss sich mit seinem festen Wechsel zum bisherigen Leihklub FC Schalke 04 noch gedulden. Hatte der 1. FC Heidenheim am Sonntag noch verkündet, Müller fehle beim Trainingsauftakt, da sein Transfer zu S04 unmittelbar bevorstehe, heißt es beim Bundesliga-Absteiger nun, der Torhüter sei „zum 1. Juli in den Trainingsbetrieb beim 1. FC Heidenheim 1846 zurückgekehrt. Er absolvierte am heutigen Mittwoch die Leistungsdiagnostik sowie die sportärztlichen Untersuchungen.“

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Personalupdate: FCH Torhüter Kevin Müller ist zum 1. Juli in den Trainingsbetrieb beim 1. FC Heidenheim 1846 zurückgekehrt. Er absolvierte am heutigen Mittwoch die Leistungsdiagnostik sowie die sportärztlichen Untersuchungen.

Mehr dazu: 👉 https://t.co/u7FiUs8YT4 pic.twitter.com/zOP5aWMMGR — 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) July 1, 2026

Weiter erklären die Heidenheimer, dass Müller sich zwar mit Schalke einig sei, die beiden Vereine allerdings noch nicht. Vorstandschef Holger Sanwald erläutert: „Wir wollen den Wechselwunsch von ‚Mü‘ ermöglichen. Da wir bei einem Abgang auf der Torwartposition personell handeln müssten, ist ein ablösefreier Wechsel aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für uns jedoch ausgeschlossen. Mü‘ ist damit wieder Teil unserer Mannschaft, außer wir erzielen mit Schalke 04 doch noch eine Einigung.“