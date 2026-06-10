28 Millionen: Newcastle holt Jaouen

Newcastle United hat die Verpflichtung von Ewen Jaouen offiziell bestätigt. Der 20-jährige Torhüter wechselt von Stade Reims zu den Magpies und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Medienberichten zufolge überweisen die Engländer für den französischen U21-Nationalspieler bis zu 28 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

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We have completed the signing of highly-sought after goalkeeper Ewen Jaouen from Stade de Reims on a long-term contract 🙌 pic.twitter.com/rvIqoCw8W5 — Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026

Jaouen stand in der vergangenen Saison 34 Mal in der Ligue 2 zwischen den Pfosten und blieb dabei 15 Mal ohne Gegentor. Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe sagt: „Ewen ist eine großartige Verstärkung, und ich freue mich sehr, ihn bei Newcastle United willkommen zu heißen. Er ist ein vielversprechender junger Torwart, der während seiner Zeit in Frankreich sein großes Potenzial unter Beweis gestellt hat. Er verfügt über eine Gelassenheit und Ausstrahlung, die man bei seinem Alter nicht erwarten würde, und wir sind überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld weiterentwickeln und verbessern kann.“