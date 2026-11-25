In der Bundesliga scheint sich aktuell ein mögliches Titelfenster zu öffnen. Der FC Bayern München schwächelt, hat große Verletzungsprobleme und zerlegt sich aktuell öffentlich selbst. Dann müssen die Konkurrenten da sein, was Borussia Dortmund in steter Regemäßigkeit in den vergangenen Jahren nicht war. Doch diesmal könnte es anders sein.

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Die Schwarz-Gelben wirken diszipliniert, fit und fokussiert wie lange nicht mehr. Vor allem die Defensive ist aktuell das Prunkstück des BVB. Einer, der sich seit seiner Ankunft im Sommer bereits schnell unverzichtbar gemacht hat, überragte auch beim verdienten 1:1-Unentschieden gegen den amtierenden englischen Meister FC Arsenal in der Champions League am gestrigen Dienstagabend: Joane Gadou.

Der 19-Jährige kassierte die FT-Note 1 und machte mit seiner bärenstarken Leistung auch die eigenen Kollegen sprachlos. Mit seinem Monsterantritt in der 55. Minute, dem Solo über das halbe Feld, bei dem er zwei Gegenspieler locker auswackelte, und dem tollen Steckpass auf Maximilian Beier (24), der zum Ausgleich traf, setzte Gadou ein weiteres Ausrufezeichen.

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Der Torschütze sprach bei ‚Amazon Prime‘ anschließend von einer „Weltklasse-Aktion“ und fügte an: „Er ist einfach ein Tier, wie er da andribbelt und seinen Körper reinstellt. Das hat er sehr, sehr stark gemacht.“ Kapitän Nico Schlotterbeck sagte: „Der erste Kontakt von ihm ist unglaublich und danach hat er Speed, das wissen wir.“

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Die ‚Bild‘ spricht von einer „überragenden Einzelleistung“ und der ‚kicker‘ wertet: „Der beste Dortmunder. Leitete kurz vor der Pause die beste BVB-Chance ein, verteidigte rechts aggressiv nach vorn und tauchte selbst im Strafraum auf. In der zweiten Hälfte endgültig zum Zweikampfmonster mutiert.“

Gadou träumt von Titeln

Mit seinem forschen Auftritt stellte sich Gadou klar ins Schaufenster, sein Profil scheint wie für die Premier League gemacht. Stolze 25 Millionen Euro inklusive Boni legte der BVB im Sommer für den Modellathleten auf den Tisch von RB Salzburg. Zukünftige Angebote, so sie denn kommen, dürften deutlich höher ausfallen.

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Bis dahin hat Gadou nach eigener Ansage jedoch noch viel vor, stellte zuletzt klar: „Wir müssen uns große Ziele setzen. Ich glaube, dass in unserem Kader sehr, sehr viel Qualität steckt.“ Und danach sieht es aktuell aus. Dortmund spielt selten begeisternd, punktet aber wie ein Spitzenteam. Und Gadou entwickelt sich in einem atemberaubenden Tempo weiter.