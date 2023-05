NY Red Bulls entlassen Struber

Die Zeit von Gerhard Struber als Trainer der New York Red Bulls ist vorbei. Das US-Team und der österreichische Übungsleiter vollziehen die Trennung einvernehmlich, heißt es in der offiziellen Mitteilung des US-Klubs. Strubers Assistent Bernd Eibler wird den Verein ebenfalls verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Oktober 2020 war der 46-Jährige als Cheftrainer beim MLS-Franchise angestellt. Insgesamt stand Struber in 89 Pflichtspielen als Verantwortlicher an der Seitenlinie bei den New Yorkern. In der laufenden Saison konnten die Red Bulls nur eines von neun Spielen gewinnen – zu wenig für die Klubführung.

Lese-Tipp

Bayerns Transferliste: „Können auch große Investitionen sein“