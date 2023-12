Besiktas schmeißt Quintett aus dem Kader

Die 1:3-Klatsche gegen Fenerbahce am vergangenen Samstag bleibt bei Besiktas nicht ohne Folgen. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, wurden gleich fünf Spieler aus dem Kader gestrichen. Das Quintett wird angeführt von Torjäger Vincent Aboubakar (31). Dazu gesellen sich die weiteren bekannten Namen Eric Bailly (29), Rachid Ghezzal (31), Valentin Rosier (27) und Jean Onana (23).

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Grund nennt der Istanbuler Stadtteilklub ganz offiziell die „schlechten Leistungen sowie Inkompatibilität innerhalb des Teams“. Darüber hinaus kündigt Besiktas an, dass „die Arbeit an der neuen Personalstruktur weitergeht“. Aboubakar ist mit elf Treffern in 22 Pflichtspielen bester Torschütze des Klubs.