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Offiziell Bundesliga

Bayern gibt Puljic ab

von Dominik Schneider - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Der FC Bayern und Ljubo Puljic gehen getrennte Wege. Wie die Münchner mitteilen, verlässt der 19-jährige Kroate ein Jahr vor Vertragsende die Säbener Straße und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Atalanta Bergamo. Bei den Bayern kam der U19-Nationalspieler für das Regionalligateam und die A-Junioren zum Einsatz.

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Jochen Sauer erklärt, warum das Abwehrtalent künftig in Italien spielt: „Ljubo hat die Möglichkeit bekommen, bei einem Klub aus der Serie A den nächsten Entwicklungsschritt hin zum Fußballprofi zu machen.“ Der Direktor Nachwuchsabteilung gibt dem Youngster noch ein paar Worte mit auf den Weg: „Wir bedanken uns für seinen Einsatz in unseren Nachwuchsteams und wünschen ihm für seine persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei Atalanta Bergamo.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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