Bayern gibt Puljic ab

Der FC Bayern und Ljubo Puljic gehen getrennte Wege. Wie die Münchner mitteilen, verlässt der 19-jährige Kroate ein Jahr vor Vertragsende die Säbener Straße und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Atalanta Bergamo. Bei den Bayern kam der U19-Nationalspieler für das Regionalligateam und die A-Junioren zum Einsatz.

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#FCBAmateure-Verteidiger Ljubo #Puljić verlässt den FC Bayern und schließt sich Atalanta Bergamo an.



Danke für deinen Einsatz und viel Erfolg in Italien, Ljubo! 🤝



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Jochen Sauer erklärt, warum das Abwehrtalent künftig in Italien spielt: „Ljubo hat die Möglichkeit bekommen, bei einem Klub aus der Serie A den nächsten Entwicklungsschritt hin zum Fußballprofi zu machen.“ Der Direktor Nachwuchsabteilung gibt dem Youngster noch ein paar Worte mit auf den Weg: „Wir bedanken uns für seinen Einsatz in unseren Nachwuchsteams und wünschen ihm für seine persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei Atalanta Bergamo.“