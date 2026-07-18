138 Millionen: Villa stimmt Rogers-Verkauf zu

Eigentlich wollte der FC Arsenal mit Morgan Rogers den Meister-Kader verstärken. Mit dem englischen WM-Fahrer waren sich die Gunners bereits einig, der FC Chelsea fährt dem Stadtrivalen jetzt aber erfolgreich in die Parade.

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Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wechselt Rogers an die Stamford Bridge. Aston Villa habe dem Ablöseangebot mündlich zugestimmt, umgerechnet rund 138 Millionen Euro wechseln den Besitzer, was einen neuen Vereinsrekord für den Klub aus Birmingham darstellt. Aktuell werde der Transfer schriftlich finalisiert.

In London wartet auf den Offensivspieler ein Sechsjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Nach Elliot Anderson (23), der für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt ist, ist es bereits der zweite Blockbuster-Transfer eines englischen WM-Teilnehmers, der noch während des Turniers in Nordamerika abgewickelt wurde.

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Treibende Kraft hinter dem Transfer soll der neuen Chelsea-Coach Xabi Alonso gewesen sein, der den 23-Jährigen vom Wechsel überzeugt haben soll. Am heutigen Samstagabend (23 Uhr) bestreitet Rogers noch das kleine WM-Finale gegen Frankreich, schon am Montag wird er zum Medizincheck in Chelsea erwartet.