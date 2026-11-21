Borussia Dortmund muss beim Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sowohl auf Torjäger Serhou Guirassy als auch auf Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka verzichten. Das geht auf der Kaderliste hervor, die der Bundesligist veröffentlichte.

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Beide Spieler fallen wegen Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur aus. Mit nach Gladbach ist dafür Waldemar Anton gereist. Auch der Innenverteidiger hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen und musste deshalb die Länderspiele mit dem DFB absagen. Für die Startelf reicht es beim 30-Jährigen nicht, Anton wird gegen die Fohlen zunächst auf der Bank Platz nehmen.