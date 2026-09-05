Die vergangenen drei Jahre verliefen in der Karriere von Christopher Nkunku eher enttäuschend. Weder beim FC Chelsea noch beim AC Mailand konnte sich der 28-Jährige nachhaltig durchsetzen. Um seiner Laufbahn wieder neuen Schwung zu verleihen, wollte der Franzose in diesem Sommer unbedingt an seine alte Wirkungsstätte am Cottaweg zurückkehren.

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Dafür ließ Nkunku offenbar sogar lukrative Offerten aus England sausen. Die ‚Bild‘ zitiert RB-Sportboss Marcel Schäfer: „Der Transfer wäre ohne die Standhaftigkeit von Christo nicht zustande gekommen. Zwei Premier League-Klubs waren bereit, bis an die Grenzen zu gehen – da hätten wir keine Chance gehabt.“ Nach Informationen des Boulevardblatts handelte es sich dabei um Newcastle United und Manchester United.

Der Angreifer hofft, mit der Rückkehr zu den Sachsen wieder zu seiner alten Form zu finden. In den letzten beiden Spielzeiten vor seinem Abgang erzielte Nkunku 36 Tore in 59 Bundesliga-Partien. Bei seinem zweiten Debüt für die Leipziger stellte er seine Klasse direkt unter Beweis: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung im Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) bereitete der Rechtsfuß auf Anhieb einen Treffer vor.

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Nkunku steht vorerst auf Leihbasis bei RB unter Vertrag. Im kommenden Sommer besitzen die Leipziger jedoch eine Kaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro.