Der FC Bayern lotet allem Anschein nach eine Zusammenarbeit mit Robin Risser (21) aus. Die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet sogar von einer Kontaktaufnahme mit dem jungen Keeper. Neben dem FCB sollen auch Premier League-Klubs Interesse bekunden.

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Um der Konkurrenz zuvorzukommen, wolle der deutsche Rekordmeister die Gespräche zeitnah vorantreiben. Die Idee sei es, Risser im Januar vom RC Lens loszueisen, ihn für die Rückrunde direkt weiterzuverleihen und zur Saison 2027/28 dann ins Team von Vincent Kompany zu integrieren.

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Das Gedankenspiel kommt durchaus überraschend, schließlich war zuletzt zu vernehmen, dass sich die Bayern mit Blick auf die auslaufenden Verträge von Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) nach erfahrenem Ersatz umsehen.

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Dass Jonas Urbig (23), der sukzessive zur Nummer eins aufgebaut wird und ab dem kommenden Sommer dauerhaft an der Säbener Straße zwischen den Pfosten stehen soll, tatsächlich ein noch jüngerer Konkurrent vor die Nase gesetzt wird, erscheint nach aktuellem Stand der Dinge nicht sehr wahrscheinlich.