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Weltmeisterschaft

Aufstellung da: Die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste

Das zweite Gruppenspiel steht auf dem Programm der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt ist klar, wie die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste aussieht.

von Dominik Schneider
Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha beim Aufwärmen @Maxppp
Deutschland 2-1 Elfenbeinküste

Um 22 Uhr wird in Toronto die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste angepfiffen. Nach einem 7:1-Kantersieg gegen Curaçao wartet der erste Härtetest auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Der hatte im Vorfeld bereits eine Einsatzgarantie für den stark in der Kritik stehenden Leroy Sané ausgesprochen.

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Änderungen an der Startelf hat der Bundestrainer im Vergleich zum ersten Spiel nicht vorgenommen. Gegen den Gegner aus Westafrika werden vor allem Deuschlands Außenvereidiger gefordert sein. Dort stürmt unter anderem RB-Shootingstar Yan Diomande für die Elfenbeinküste.

So spielt Deutschland

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