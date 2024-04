Kane: „Meine Zukunft liegt in München“

Obwohl Harry Kane beim FC Bayern eine titellose Saison droht, bereut er den Wechsel nach München nicht. „Ich genieße meine Erfahrung in Deutschland. Es war ein Schritt, den ich in meiner Karriere gebraucht habe, um einen neuen Impuls, eine neue Herausforderung und eine neue Umgebung zu bekommen. Ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt getan habe“, zitiert die ‚Daily Mail‘ den englischen Torjäger.

Im zurückliegenden Sommer legte der FCB die vereinsinterne Rekordablöse in Höhe von 95 Millionen Euro auf den Tisch, um Kane an Bord zu holen. Dass er seine Zelte an der Säbener Straße frühzeitig wieder abbricht, kommt für den 30-jährigen Mittelstürmer nicht in Frage: „Meine Zukunft liegt bei Bayern München. Ich habe einen Vierjahresvertrag. Ich genieße es und hoffe, dass ich in dieser Saison etwas Besonderes erreichen kann. Wenn nicht, bin ich bereit, es im Sommer wieder zu versuchen und die Dinge zu ändern.“