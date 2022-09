Barça hat einen neuen Anführer | Chelsea in Eile

Sand im Getriebe

Der FC Liverpool hat seinen Start in die neue Champions League-Saison gehörig in den Sand gesetzt. Mit 1:4 ging der Klopp-Klub bei der SSC Neapel unter. Liverpool, Champion von 2019, wurde „gedemütigt“, schreibt der ‚Mirror‘. In Italien ist die Freude dafür umso größer: „Fenomenapoli“, jubelt etwa der ‚Corriere dello Sport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anführer Lewandowski

Und auch in Katalonien knallten am Mittwoch die Korken. Viktoria Pilsen schoss der FC Barcelona mit 5:1 aus dem Camp Nou, Mann des Abends war einmal mehr Neuzugang Robert Lewandowski. Dreimal trug sich der Pole in die Torschützenliste ein – „Lewandowski führt Barça an“, heißt es bei der ‚Mundo Deportivo‘. Für die ‚Sport‘ war es schlicht die „Barça-Show“.

Chelsea macht Tempo

Wenig zu lachen gibt es dieser Tage an der Stamford Bridge. Trainer Thomas Tuchel musste nach Chelseas 0:1-Pleite gegen Dinamo Zagreb seinen Hut nehmen. Nachfolger wird Graham Potter von Brighton & Hove Albion, eine mündliche Einigung gibt es bereits. Die Blues hoffen auf einen schnellen Vollzug: „Hurry Potter“, titelt der ‚Mirror‘ dementsprechend und in Anlehnung an einen bekannten Film-Magier.