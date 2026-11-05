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Bundesliga

DFB: Klarheit um Brunner?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Paris Brunner beim Torjubel @Maxppp

Jürgen Klopp wird bei der kommenden Länderspielphase wohl weiterhin auf Paris Brunner (20) verzichten. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge wird der aktuell so gut aufspielende Angreifer der AS Monaco voraussichtlich nicht im DFB-Kader für die Nations League-Partien gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) mit dabei sein.

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Stattdessen winkt Niclas Füllkrug (33) ein Comeback mit dem Adler auf der Brust. Der Leihspieler von Werder Bremen ist mit neun Treffern aktuell der beste Torschütze in der Bundesliga. Neben Füllkrug sollen sich zudem Younes Ebnoutalib (23) von Eintracht Frankfurt und Kai Havertz (27) vom FC Arsenal im Aufgebot wiederfinden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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