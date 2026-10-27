Personal-Update beim FC Bayern München

Die angespannte Personalsituation des FC Bayern München hat sich vor dem morgigen Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) nicht entspannt. Auf der heutigen Pressekonferenz gab Co-Trainer Aaron Danks Updates über die Gesundheitszustände der Bayern-Stars: „Das Spiel morgen kommt für Manu (Neuer, Anm. d. Red.) und für Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) etwas zu früh.“ Bei Min-Jae Kim (29) und Aleksandar Pavlovic (22) ist ein Einsatz noch ungewiss.

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Ballon d’Or-Sieger Harry Kane (33) wird heute in München zurückerwartet und ist einsatzbereit. Mittelfeldspieler Joshua Kimmich (31) wird „irgendwann diese Woche wieder auf der Säbener Straße sein“, so Danks. Auch Trainer Vincent Kompany wird dem Rekordmeister gegen Magdeburg weiterhin fehlen. Über die Gesundung von Kompany sagt Danks: „Ich habe gestern einen kurzen Besuch bei Vince gemacht, und er ist guter Dinge. Es sieht so aus, als würde er jeden Tag besser werden, das ist wirklich positiv.“