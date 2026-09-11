Menü Suche
Kommentar
Offiziell Super League

KSC findet Burnic-Abnehmer

von Remo Schatz - Quelle: volosfc.com
3 min.
Dzenis Burnic in der KSC-Trainingsjacke @Maxppp

Dzenis Burnic (28) schlägt seine Zelte in Griechenland auf. Das frühere BVB-Talent verlässt den Karlsruher SC dauerhaft und hat beim Volos FC, der erst 2017 gegründet wurde, einen Vertrag unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Burnic hatte den BVB 2020 zunächst in Richtung 1. FC Heidenheim verlassen. Drei Jahre später ging es weiter zum KSC. Bei den Badenern war der Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit außen vor und wurde aus dem Kader gestrichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
2. Bundesliga
KSC
Volos
Dženis Burnić

Weitere Infos

Super League Super League
2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Volos Logo Volos NFC
Dženis Burnić Dženis Burnić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert