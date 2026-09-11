KSC findet Burnic-Abnehmer

Dzenis Burnic (28) schlägt seine Zelte in Griechenland auf. Das frühere BVB-Talent verlässt den Karlsruher SC dauerhaft und hat beim Volos FC, der erst 2017 gegründet wurde, einen Vertrag unterschrieben.

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Burnic hatte den BVB 2020 zunächst in Richtung 1. FC Heidenheim verlassen. Drei Jahre später ging es weiter zum KSC. Bei den Badenern war der Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit außen vor und wurde aus dem Kader gestrichen.