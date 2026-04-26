Polanski gibt sich kämpferisch

Eugen Polanski möchte sich nicht an den Spekulationen über seine Zukunft als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach beteiligen. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) am gestrigen Samstagnachmittag betonte der 40-Jährige: „Ich bin tatsächlich so selbstbewusst, dass ich sage, ich erledige meinen Job bei Borussia – und ich dann auch nächstes Jahr hier Trainer bin.“ Drei Spieltage vor Schluss haben die Fohlen den Klassenerhalt noch nicht gesichert und konnten unter Polanski selten spielerisch überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Rouven Schröder hat seinem Coach zwar eine Jobgarantie bis zum Saisonende gegeben, darüber hinaus gibt es jedoch deutliche Anzeichen, dass die Wege sich im Sommer trennen könnten. Polanski lassen die Medienberichte nach eigenen Angaben kalt: „Ich lese sehr wenig Presse, dementsprechend habe ich die Spekulationen bisher gar nicht so mitbekommen. Ich habe den Job angetreten, um Borussia in der Liga zu halten. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Es sind Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich bin zufrieden mit dem Spiel heute.“