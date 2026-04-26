Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Polanski gibt sich kämpferisch

von Martin Schmitz
1 min.
Eugen Polanski steht bei Borussia Mönchengladbach in der Kritik @Maxppp

Eugen Polanski möchte sich nicht an den Spekulationen über seine Zukunft als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach beteiligen. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) am gestrigen Samstagnachmittag betonte der 40-Jährige: „Ich bin tatsächlich so selbstbewusst, dass ich sage, ich erledige meinen Job bei Borussia – und ich dann auch nächstes Jahr hier Trainer bin.“ Drei Spieltage vor Schluss haben die Fohlen den Klassenerhalt noch nicht gesichert und konnten unter Polanski selten spielerisch überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Rouven Schröder hat seinem Coach zwar eine Jobgarantie bis zum Saisonende gegeben, darüber hinaus gibt es jedoch deutliche Anzeichen, dass die Wege sich im Sommer trennen könnten. Polanski lassen die Medienberichte nach eigenen Angaben kalt: „Ich lese sehr wenig Presse, dementsprechend habe ich die Spekulationen bisher gar nicht so mitbekommen. Ich habe den Job angetreten, um Borussia in der Liga zu halten. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Es sind Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich bin zufrieden mit dem Spiel heute.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Eugen Polanski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Eugen Polanski Eugen Polanski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert