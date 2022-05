Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der deutsche Serienmeister machte in dieser Woche Nägel mit Köpfen und verlängerte den Vertrag von Ur-Bayer Thomas Müller bis 2024. Der erneute Treueschwur wird mit einem fürstlichen Gehalt entlohnt. Der ‚Bild‘ zufolge kassiert der Raumdeuter nun über 20 Millionen Euro.

Borussia Dortmund

Beim BVB wird die Kaderplanung für die nächste Saison schon jetzt kräftig vorangetrieben. Abseits der Suche nach einem Haaland-Ersatz schnappten sich die Schwarz-Gelben nach Niklas Süle einen weiteren Defensivmann. Nico Schlotterbeck schließt sich Dortmund bis 2027 an. Freiburg erhält für den 22-Jährigen um die 20 Millionen Euro.

Leverkusen

Spülen Moussa Diaby und Mitchell Bakker 100 Millionen Euro in die Kasse? Namhafte Klubs aus England wie Manchester United, FC Arsenal und der neureiche Klub Newcastle sind am Franzosen interessiert. Die ‚Sport Bild‘ schreibt von „ernsthaften Bemühungen“ der Gunners. Bei Bakker will Newcastle seinen Hut erneut in den Ring werfen.

Freiburg

Die Breisgauer landeten mit der Verpflichtung von Matthias Ginter einen wahren Transfercoup. Freiburg setzte sich im Werben um den ablösefreien Profi gegen internationale Größen wie Atlético Madrid, den FC Sevilla oder Inter Mailand durch. Nach dem Schlotterbeck-Abgang hat Freiburg wohl den perfekten Ersatz gefunden.

Matthias Ginter kehrt zum #SCF zurück! Der 28-Jährige wechselt zur kommenden Saison nach Freiburg.



Alle Infos: https://t.co/DyHUE0mhNT pic.twitter.com/ebyB0zufOo — SC Freiburg (@scfreiburg) May 4, 2022

Leipzig

Das verpasste Europa League-Finale könnte Christopher Nkunku die Entscheidung über seine Zukunft erleichtert haben. Europas Eliteklubs à la Paris Saint-Germain, Manchester United oder FC Barcelona haben den Top-Scorer der Sachsen längst auf dem Zettel. Leipzig stellte sich bislang quer, blockte laut ‚L‘Equipe‘ diverse Anfragen ab.

Köln

Der Kader der Geißböcke könnte im Sommer einen kleinen Umbruch erleben. Anthony Modeste, Ellyes Skhiri aber auch Eigengewächs Salih Özcan könnten den Verein verlassen. Letzterer wird mit Dortmund in Verbindung gebracht. Einem Bericht des ‚Express‘ zufolge denkt man an Leipzigs Tom Krauß (an Nürnberg verliehen) als Ersatz.

Union Berlin

Die Liaison zwischen Felix Kroos und Union Berlin geht zu Ende. Der ehemalige Bundesliga-Profi arbeitete zuletzt als Co-Trainer für die U19 der Köpenicker. Persönliche Gründe führten zum Abschied aus der Hauptstadt. „Dem 1. FC Union Berlin werde ich aber natürlich eng verbunden bleiben“, erklärte Kroos auf der Vereinshomepage.

Hoffenheim

Der Sommer könnte in Sinsheim ein umtriebiger werden. Leistungsträger wie Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner oder auch David Raum stehen bei zahlreichen Klubs auf der Shortlist. Die ‚Sport Bild‘ schreibt von einer Ausstiegsklausel in Raums Vertrag. Bei einem Angebot über 30 Millionen Euro wären die Kraichgauer wohl machtlos. Der ‚kicker‘ hält dagegen: Der zitierte Passus sei erst ab 2023 gültig.

Mainz 05

Während Ritsu Doan von der PSV Eindhoven die Offensive der 05er verstärken könnte, ist Abwehrspieler Jeremiah St. Juste wohl auf dem Sprung zu Sporting Lissabon. Bei beiden Deals hakt es jedoch. St. Juste zögert bislang noch – zumindest Doan und Mainz sind der ‚Bild‘ zufolge schon einig.

Borussia Mönchengladbach

Urgestein Patrick Herrmann ist drauf und dran, einen neuen Vertrag bei den Fohlen zu unterzeichnen. Man befinde sich „in guten Gesprächen“, hieß es von Seiten des Sportdirektors Roland Virkus. Nach dem Abgang von Matthias Ginter droht nun auch der Verlust von Jonas Hofmann. Die Zeichen stehen eher auf Abschied.

Eintracht Frankfurt

Mit dem Finaleinzug in der Europa League dürfen sich die Adler sogar Chancen auf eine Champions League-Teilnahme ausrechnen. Von einem Endspiel-Triumph würde auch Sommerneuzugang Randal Kolo Muani (23) profitieren, der seinen baldigen Klub jüngst als „Sprungbrett“ bezeichnete. Auf Europas größtem Parkett könnte der Stürmer dann beweisen, dass er für höhere Aufgaben bereit wäre.

Bochum

Philipp Hofmann verstärkt den VfL Bochum zur kommenden Saison. Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom Karlsruher SC und bindet sich 2024 an den aktuellen Tabellenzwölften. Der großgewachsene Angreifer überzeugte zuletzt in den vergangenen vier Spielzeiten als verlässlicher Torgarant und Wandspieler.

Erster Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison! Philipp #Hofmann wechselt ablösefrei vom @KarlsruherSC zu #meinVfL!💪 Willkommen anne Castroper!https://t.co/mFcfU3griP — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 4, 2022

Wolfsburg

Beim FC Turin macht Leihspieler Josip Brekalo mit guten Leistungen (sechs Tore, zwei Assists) auf sich aufmerksam. Neben Ligakonkurrent Lazio Rom und dem FC Villarreal beschäftigt sich laut dem ‚kicker‘ auch Eintracht Frankfurt mit dem Kroaten. Im Leihvertrag ist eine Kaufoption über 10,5 Millionen Euro verankert. Ein gewinnbringender Weiterverkauf gilt als denkbares Szenario.

FC Augsburg

Im Werben um Mittelfeldspieler Tom Krauß scheinen die Fuggerstädter beste Chancen zu haben. Der ‚kicker‘ berichtete von „konkreten Gesprächen“. Eine Einigung bleibt aber bislang aus. Auch der 1. FC Köln ist an der Leihgabe von RB Leipzig interessiert. Beim 1. FC Nürnberg spielte sich der 20-Jährige in den Fokus diverser Interessenten.

Hertha

Mit Feuerwehrmann Felix Magath schrammt der Hauptstadtklub wohl haarscharf am Abstieg vorbei. Für die nächste Saison denkt man dem ‚kicker‘ zufolge an Trainer Sandro Schwarz. Der ehemalige Mainz-Coach trainiert aktuell Dinamo Moskau. Sportchef Fredi Bobics Wunschlösung Niko Kovac steht einer Rückkehr zur Hertha hingegen laut dem ‚kicker‘ „ablehnend gegenüber“.

VfB Stuttgart

Die akut abstiegsbedrohten Schwaben basteln ungeachtet der Ligasituation an ihrem Kader für die neue Saison. Frisches Geld für Neuzugänge könnte Darko Churlinov, der im Moment an Schalke 04 ausgeliehen ist, einbringen. Der 21-Jährige und die Königsblauen würden die Zusammenarbeit gerne fortsetzen. Sportchef Sven Mislintat zeigte sich gegenüber der ‚Bild‘ zumindest gesprächsbereit.

Arminia Bielefeld

Auf der Alm blickt man interessiert in Richtung Innenverteidiger Frederik Jäkel. Beim KV Oostende reifte der von RB Leipzig ausgeliehene Profi zum Stammspieler. Will man den 21-jährigen Deutschen unter Vertrag nehmen, muss man sich auf ernsthafte Konkurrenz gefasst machen. Die ‚Bild‘ sagt Mainz 05 großes Interesse nach.

Greuther Fürth

Das Kleeblatt plant bereits für die zweite Liga und verlängerte die Verträge von Simon Asta (21) und Timothy Tillman (23). Das im Sommer auslaufende Arbeitspapier von Rechtsverteidiger Asta ist nun bis 2024 datiert, bei Tillman machte man Gebrauch von einer vereinsseitigen Vertragsoption, den Kontrakt bis 2023 auszudehnen.