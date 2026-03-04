Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Sorgen bei Santos – zwei wichtige Rückkehrer

von Dominik Sandler
1 min.
Kauã Santos von Eintracht Frankfurt hält den Ball in der Hand @Maxppp

Die Verletzungssorgen bei Eintracht Frankfurt werden langsam weniger. Laut der ‚Bild‘ werden Can Uzun (20) und Younes Ebnoutalib (22) am morgigen Donnerstag mindestens wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Während bei Uzun Hoffnung auf einen Einsatz in der kommenden Woche gegen den 1. FC Heidenheim besteht, könnte Ebnoutalib schon am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deutlich pessimistischer ist die Prognose bei Kauã Santos, der sich am vergangenen Wochenende eine Innenbandverletzung im Knie zuzog. Er werde mehrere Wochen ausfallen, teilte die Eintracht mit. Dem Boulevardblatt zufolge soll der Brasilianer seine Verletzung erst komplett auskurieren, ehe er wieder zwischen den Pfosten steht. Sogar das Saison-Aus sei möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Kaua Santos
Can Uzun
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Kaua Santos Kaua Santos
Can Uzun Can Uzun
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert