Eintracht: Sorgen bei Santos – zwei wichtige Rückkehrer

Die Verletzungssorgen bei Eintracht Frankfurt werden langsam weniger. Laut der ‚Bild‘ werden Can Uzun (20) und Younes Ebnoutalib (22) am morgigen Donnerstag mindestens wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Während bei Uzun Hoffnung auf einen Einsatz in der kommenden Woche gegen den 1. FC Heidenheim besteht, könnte Ebnoutalib schon am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli zurückkehren.

Deutlich pessimistischer ist die Prognose bei Kauã Santos, der sich am vergangenen Wochenende eine Innenbandverletzung im Knie zuzog. Er werde mehrere Wochen ausfallen, teilte die Eintracht mit. Dem Boulevardblatt zufolge soll der Brasilianer seine Verletzung erst komplett auskurieren, ehe er wieder zwischen den Pfosten steht. Sogar das Saison-Aus sei möglich.