Brentford holt Bayer-Flirt Ajer

Der FC Brentford hat die Verpflichtung von Kristoffer Ajer (23) perfekt gemacht. Wie der Premier League-Aufsteiger offiziell verkündet, kommt der Innenverteidiger von Celtic Glasgow und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme wird auf 16 Millionen Euro taxiert.

Ajer wurde zuletzt auch bei Bayer 04 Leverkusen gehandelt, entscheidet sich allerdings nun für den Wechsel nach England. Die Werkself steht derweil unmittelbar vor der Verpflichtung von Defensiv-Talent Odilon Kossounou (20) vom FC Brügge.

✍ Kris joins on a five-year deal from Celtic and becomes our second signing of the summer



