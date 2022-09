Bayer 04: Seoane spricht über seine Situation

Gerardo Seoane hat sich zu seiner aktuellen Lage bei Bayer Leverkusen geäußert. „Ich verstehe, dass diese Frage aufkommt und das ist auch berechtigt“, so der Trainer der Werkself auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) nach seiner persönlichen Zukunft gefragt. Der Schweizer ist nach dem schwachen Saisonstart der Leverkusener öffentlich angezählt, genießt offiziell aber noch das Vertrauen der Vereinsführung.

Allzu sehr will sich Seoane aber nicht mit seiner persönlichen Zukunft befassen: „Es ist immer wieder die Aufgabe des Trainers, sich in einer solchen Situation auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf der Mannschaft. Ich versuche, das Team gut vorzubereiten und die richtigen Entscheidung zu treffen. Das ist die wichtigste Aufgabe eines Trainers. Wir haben es alle lieber, wenn wir viele Siege feiern können. Jetzt ist es eine schwierige Situation, doch ich nehme diese Herausforderung an und stelle mich ihr.“