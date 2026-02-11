Auch Real verlässt die Super League

Die European Super League steht endgültig vor dem Aus. Wenige Tage nach dem FC Barcelona hat nun auch Real Madrid seinen Austritt aus dem Projekt bekanntgegeben. Mit den Königlichen verabschiedet sich das letzte verbliebene Mitglied des umstrittenen Mega-Wettbewerbs, der 2021 von zwölf Topklubs mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, eine private Liga außerhalb des UEFA-Systems zu gründen.

„Nach monatelangen Gesprächen zum Wohle des europäischen Fußballs geben die UEFA, die European Football Clubs (EFC) und Real Madrid CF bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung zum Wohle des europäischen Vereinsfußballs erzielt haben, die den Grundsatz der sportlichen Leistung respektiert, die langfristige Nachhaltigkeit der Vereine betont und das Fanerlebnis durch den Einsatz von Technologie verbessert“, heißt es in der offiziellen Mitteilung, „diese Grundsatzvereinbarung wird, sobald eine endgültige Vereinbarung getroffen ist, auch dazu dienen, ihre Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der europäischen Super League beizulegen.“ Bei diesen Rechtsstreitigkeiten geht es auch um eine Schadensersatzforderung der Madrilenen gegen die UEFA in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden Euro.