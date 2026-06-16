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2. Bundesliga

Hannover wählt zwischen drei Keepern

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Matheo Raab schaut in den Himmel @Maxppp

Bei der Suche nach einem neuen Stammtorhüter rücken bei Hannover 96 drei Kandidaten in den Fokus. Auf der Liste stehen aktuell der ‚Bild‘ zufolge der bereits in der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim ausgeliehene Nahuel Noll (23), Florian Kastenmeier (28/verlässt Fortuna Düsseldorf ablösefrei) sowie Matheo Raab (27/Union Berlin).

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Die ursprüngliche Wunschlösung war Florian Hellstern (19). Der VfB Stuttgart hat sein Torwarttalent allerdings stattdessen an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Den Vertrag mit Ersatzkeeper Leo Weinkauf (29) wollen die Hannoveraner derweil zeitnah verlängern.

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