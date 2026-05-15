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Bundesliga

„Nicht ausschließen“: Überrascht Werder bei Coulibaly?

Der SV Werder Bremen will in diesem Sommer für Juwel Karim Coulibaly eine Menge Geld kassieren. Bleiben könnte der Innenverteidiger trotzdem.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Sportdirektor Peter Niemeyer (l.) und Karim Coulibaly von Werder Bremen @Maxppp

Aktuell deutet nur wenig darauf hin, dass der Arbeitgeber von Karim Coulibaly auch in der kommenden Spielzeit Werder Bremen heißt. Der 18-Jährige wird von Großkalibern wie dem FC Chelsea und Paris St. Germain umworben. Auch Borussia Dortmund war im Rennen um den Innenverteidiger, ein Wechsel an die Strobelallee ist nach der Verpflichtung von Joane Gadou (19) aber wohl vom Tisch.

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Die ‚Bild‘ berichtet jetzt, dass Coulibaly dennoch in der kommenden Saison der Bundesliga erhalten bleiben könnte – und zwar an der Weser. Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz bestätigt gegenüber dem Boulevardblatt diese Möglichkeit: „Das sind bei Spielern in Karims Alter denkbare Modelle. Ich will das grundsätzlich nicht ausschließen.“

Vertraglich ist der Linksfuß sogar noch bis 2029 an Werder gebunden. Als Ablöse ruft Fritz stolze 40 Millionen Euro auf. Konkrete Angebote habe es noch nicht gegeben, wenngleich Fritz betont: „Es ist durchaus Bewegung drin, aber konkret ist nichts.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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